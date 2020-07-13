Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксДефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.
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Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

Газета.Ruвчера в 15:34

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Интерфакс00:34

Показатели дефицита бюджета США за июнь побили антирекорд

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 17:35

Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки

РИА Новости02:42

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ТАССвчера в 15:22

Минфин США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до $864 млрд

ПРАЙМвчера в 15:43
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве

Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
РБК 01:00
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия вчера в 19:26
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Футбол

Гранада — Реал 1:2

Матч ТВ вчера в 17:54
Армия и оружие

Аvia.pro: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие

Спутники из космоса зафиксировали мощные импульсы радиоэлектронного излучения издававшиеся со стороны с украинского побережье Азовского моря в сторону Крыма.
Недвижимость.RU 11 июля в 03:14
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
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Армия и оружие

Японский основной танк Type 10 впервые публично показали изнутри

Японское телевидение впервые показало, как выглядит основной боевой танк страны изнутри.
Актуальные Новости вчера в 11:28
Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Здоровье

Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений

Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.
Cod63.ru 01:48
Авто

Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce

Итальянские Aznom Automotive и Camal Studio поделились изображениями нового совместного проекта – шестиметрового «внедорожного» лимузина Palladium.
Автоновости дня вчера в 07:40
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Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
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Общество

Трём категориям россиян повысят пенсии в августе

Повышение затронет в общей сложности 80 тысяч человек. Кроме того, повышенные пенсии начнут получать участники программы софинансирования.
News.ru 01:36
Общество

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги

Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
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Армия и оружие

Новый легкий бронеавтомобиль «Стрела» создан в России

Новый легкий бронеавтомобиль "Стрела" разработан российскими инженерами фирмы ООО "ВПК".
ПолитРоссия вчера в 05:56
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Политика

Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества

В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ вчера в 00:38
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

РБК вчера в 17:59
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
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Общество

Россияне назвали признаки идеальной работы

Жители России назвали признаки идеальной работы.
Lenta.ru вчера в 23:38
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Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
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Общество

Разин раскрыл секрет своего похудания на 46 кг

Известия вчера в 23:41
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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

Газета.Ru 02:45
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Происшествия

В Шадринске 28 человек отравились шаурмой

К 9 утра было известно о 28 случаях, в том числе 11 человек были госпитализированы в инфекционное отделение больницы района, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Виктора Ермишкина.
Коммерсантъ Челябинск 02:18
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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