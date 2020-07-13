Коронавирус
ИнтерфаксДефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.
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Ралли на фондовом рынке США в понедельник выдохлось после того, как Калифорния отказалась от планов открытия экономики, подстегнув опасения относительно второй волны коронавируса.
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Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news вчера в 04:16
Футбол
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Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием "Белая книга".
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Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
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BFM.ru 01:55
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В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
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Общество
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
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Известия вчера в 09:54
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Вечерний курьер вчера в 13:49
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
РБК вчера в 23:31
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
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Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
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«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»
Sports.ru вчера в 09:18
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Украинский пропагандист Гордон записал песню про Соловьёва
00.45, Москва \Tochka Zрения\ Украинский преступник и пропагандист майдана Гордон, записал песню про телеведущего Владимира Соловьёва.
Tochka Zрения вчера в 18:00
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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
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Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев
«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
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