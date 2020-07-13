Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксДефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.
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Минфин США сообщил о рекордном дефиците госбюджета в июне 2020 года

РЕН ТВ00:58

Минфин США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до $864 млрд

ПРАЙМвчера в 15:43

Показатели дефицита бюджета США за июнь побили антирекорд

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 17:35

Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

Газета.Ruвчера в 15:34

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ТАССвчера в 15:22

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Интерфакс00:34
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У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

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Появившаяся в Сети видеозапись, где известная телеведущая Ксения Собчак запечатлена в автозаке, оказалась частью рекламной кампании.
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Фондовые индексы США завершили волатильную сессию с понижением

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Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
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В матче команд ПФЛ судья ударил игрока

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В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
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В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Происшествия

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РБК вчера в 17:59
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В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
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Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
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Происшествия

Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
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