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ИнтерфаксИнтерфаксДефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.
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с чего всё началось
Дефицит бюджета США за июнь текущего года достиг рекордного показателя в $864 млрд, сообщает The Washington Post
 со ссылкой на данные американского министерства финансов.
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