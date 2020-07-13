с чего всё началось

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению. 141

Здоровье Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране. 1

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 258

Общество Росгидромет намерен восстановить сеть наблюдений за льдами в Арктике В настоящее время в полярном регионе работает только 41 ледовая станция. Общая плотность наблюдательной сети недостаточна.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество В России выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 6248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 9

Культура Генри Кавилл читал фанатские форумы после выхода «Ведьмака» Еще до премьеры сериала «Ведьмак» актер признался, что он является большим поклонником книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, а также одноименной линейки видеоигр. 7

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 861