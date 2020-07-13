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ИнтерфаксДефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.
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с чего всё началось
Дефицит бюджета США за июнь текущего года достиг рекордного показателя в $864 млрд, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американского министерства финансов.Газета.Ruвчера в 15:34
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