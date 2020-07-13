Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.