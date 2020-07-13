Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ИнтерфаксИнтерфакс

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.В источнике
С чего всё началось
Дефицит бюджета США за июнь текущего года достиг рекордного показателя в $864 млрд, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ruвчера в 15:34
Подробнее о событии

Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки

РИА Новости02:42

Дефицит бюджета США установил новый рекорд

Московский Комсомолец03:00

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Интерфакс00:34

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

Взгляд.ру17:35

Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

Газета.Ruвчера в 15:34

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ТАССвчера в 15:22

Минфин США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до $864 млрд

ПРАЙМвчера в 15:43
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
8,3K

В Крыму ответили на идею МИД Украины о платформе по «деоккупации»

Предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о создании международной платформы по «деоккупации» Крыма прокомментировал глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
News.ru04:14
Реклама
Реклама

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК03:42
100

Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ

Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
REGNUMвчера в 02:52
2K
Реклама
Реклама
Реклама