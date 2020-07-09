Экономика
СаминвесторДефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз
9 июля 2020 года стало известно, что дефицит государственного бюджета США в июне текущего года мог увеличиться в 108 раз, до $863 млрд ($8 млрд в июне 2019 года). Об этом свидетельствуют предварительные расчёты бюджетного управления Конгресса.
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Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый год
Московский Комсомолец08 июля в 23:09
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Сетьен верит, что «Барселона» ещё может выиграть Ла Лигу
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен перед матчем с «Вальядолидом» поговорил о том, что его команда ещё претендует на победу в Ла Лиге.
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В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
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Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
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Ведомости 11:00
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Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
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До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
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Политика
В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути
Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН 07:17
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
RT на русском 11:49
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
CT news 08:36
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Кино
Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли
Американский актер Шайа ЛаБаф сыграет одну из главных ролей в боевике «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра.
ИнфоСМИ 06:51
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Технологии
Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру
Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
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Сирия должна выполнить принятое на 94-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) требование отчитаться по вопросам, связанным с использованием химического оружия, иначе против Дамаска будут приняты дополнительные меры.
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ТАСС 08 июля в 13:11
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Даниил Квят: Не совсем доволен машиной. Мы еще можем прибавить
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о пятничных свободных заездах Гран-при Штирии.
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Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53