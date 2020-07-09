Экономика

СаминвесторСаминвесторДефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз

9 июля 2020 года стало известно, что дефицит государственного бюджета США в июне текущего года мог увеличиться в 108 раз, до $863 млрд ($8 млрд в июне 2019 года). Об этом свидетельствуют предварительные расчёты бюджетного управления Конгресса.
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Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый год

Известия08 июля в 22:36

Дефицит бюджета США за июнь сравнялся с показателем за весь прошлый год

News.ru08 июля в 23:36

Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый год

Московский Комсомолец08 июля в 23:09

Дефицит бюджета США в июне почти сравнялся с показателем всего 2019 года

REGNUM08 июля в 23:08

В США заявили о значительном росте дефицита бюджета страны в июне

RT на русскомвчера в 03:22

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Российская газета08 июля в 22:20

Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год

ТАСС08 июля в 21:49
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Экономика

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Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
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«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Политика

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Газета.Ru 12:11
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Политика

В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути

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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Футбол

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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Проект будет называться «The Sims Spark’d». Первая серия выйдет на экраны семнадцатого июля на ТВ-канале TBS.
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Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
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Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли

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Общество

В Афинах арестовали девять человек за участие в беспорядках

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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

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Российская газета вчера в 23:02
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Технологии

Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
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Политика

Белый дом пригрозил Сирии мерами в случае невыполнения требований ОЗХО

Сирия должна выполнить принятое на 94-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) требование отчитаться по вопросам, связанным с использованием химического оружия, иначе против Дамаска будут приняты дополнительные меры.
ТАСС 10:02
Финансы

Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

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ТАСС 08 июля в 13:11
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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

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Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч

Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
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