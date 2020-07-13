Экономика

ТАССТАССДефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. Как отмечает газета The Washington Post, это рекордный показатель.
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Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ТАСС15:22

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

Взгляд.ру17:35

Министерство финансов США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до 864 млрд долл

ПРАЙМ15:43

Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

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Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя

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Дефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз

Страна Советов on-lineвчера в 14:08

В США дефицит бюджета за месяц перевалил за сотню

MOS.newsвчера в 02:41
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Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
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Магомед Исмаилов заявил, что съест Александра Емельяненко

Магомед Исмаилов, известный российский боец смешанного стиля MMA, в очередной раз прокомментировал предстоящий поединок с соотечественником Александром Емельяненко.
CT news 17:15
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 12:57
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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
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«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года

«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
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В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
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Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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