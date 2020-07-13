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Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 40

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