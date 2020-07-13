Экономика
ТАССДефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. Как отмечает газета The Washington Post, это рекордный показатель.
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Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Хоккей
Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд»
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что съест Александра Емельяненко
Магомед Исмаилов, известный российский боец смешанного стиля MMA, в очередной раз прокомментировал предстоящий поединок с соотечественником Александром Емельяненко.
CT news 17:15
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 12:57
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Футбол
«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года
«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru 17:07
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
Лезги газет 16:44
Футбол
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
ODDS.ru 04:06
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23