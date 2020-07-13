Экономика

ТАССТАССДефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. Как отмечает газета The Washington Post, это рекордный показатель.
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Министерство финансов США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до 864 млрд долл

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Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя

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Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

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Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

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Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

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Армения возложила ответственность за дестабилизацию на Азербайджан

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Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска

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РИА Новости 20:24
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Шоу-бизнес

Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей

Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ вчера в 08:54
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Общество

Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке

«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
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Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 10:20
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Ученые провели свежее исследование, результаты которого продемонстрировали, что жирные кислоты оказались способны "убивать" раковые клетки.
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В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify

Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 перечислены

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Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.
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В Британии создали робота-химика

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Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

Обе нитки газопровода «Северный поток» останавливаются для планового техобслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.
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Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
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Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

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СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

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