Экономика

ТАССТАССДефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. Как отмечает газета The Washington Post, это рекордный показатель.
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Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ТАСС15:22

Дефицит бюджета США за июнь вырос в 100 раз по сравнению с прошлым годом

ИА Красная Весна16:11

Министерство финансов США: Расходы, связанные с пандемией коронавируса, привели к росту дефицита бюджета США в июне до 864 млрд долл

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Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

Газета.Ru15:34

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

Взгляд.ру17:35

Дефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз

Страна Советов on-lineвчера в 14:08

Дефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз

Саминвестор10 июля в 01:41
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Происшествия

Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело

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Чешский автоконцерн Skoda представил обновленную версию модели Octavia Scout.
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СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

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Записаться к врачу можно в регистратуре или по телефону медучреждения, к которому прикреплен медицинский полис.
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Porsche напечатает поршни для двигателя 911 GT2 RS

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Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Происшествия

Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля

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Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
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Как Тони Старка вернут в кинематографическую вселенную Marvel

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NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны

Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.
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Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

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В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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