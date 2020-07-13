Экономика
ИзвестияДефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит бюджета Соединенных Штатов за июнь 2020 года превысил $864 млрд, следует из обнародованных в понедельник, 13 июля, данных американского министерства финансов. Как отмечает газета The Washington Post, это является рекордным показателем.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим инвалидам
С инициативой провести индексацию пенсий работающим инвалидам выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР.
Социальные новости вчера в 12:11
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru вчера в 11:36
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А
"Интер" на своём поле обыграл "Торино" со счётом 3:1 в 32-м туре Серии А. В первом тайме гости вышли вперёд благодаря точному удару Белотти.
Metaratings вчера в 17:37
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости вчера в 06:24
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Здоровье
В Амурской области будут вводить сухой закон во время режима повышенной готовности
Назначать ответственных за исполнение нормы будет правительство региона, сообщает пресс-служба Заксобрания области.
Амурская правда вчера в 03:46
Хоккей
Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона
Задрафтованный «Айлендерс» вратарь Илья Сорокин подписал контракт до конца сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости вчера в 11:56
Политика
Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру 12 июля в 23:50
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru вчера в 22:00
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец вчера в 10:50
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Сирийские военнослужащие задержали и доставили в город Тадмор, расположенный близ Пальмиры, трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура», которые входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов.
Известия вчера в 23:30
Футбол
Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности
Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:32
Происшествия
В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
Гаджеты
Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей
По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.
3DNews вчера в 17:19
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва 12 июля в 02:56
Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com вчера в 13:14