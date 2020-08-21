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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2020 года составил 25,8 млрд руб. Об этом следует из отчета (.pdf) правительства республики. В январе—июне в казну поступило 84,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01
СургутИнформТВ

Дорогой COVID. На борьбу с коронавирусом в Югре потрачены миллиарды

СургутИнформТВ22 августа в 10:22
Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Коммерсантъ21 августа в 12:02

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах
ФАНвчера в 03:06
84

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
16

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
23

Bentley отзывает в России 104 автомобиля

Москва, 24 августа 2020, 12:56 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 104 автомобиля.
REGNUM05:56
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