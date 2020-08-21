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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2020 года составил 25,8 млрд руб. Об этом следует из отчета (.pdf) правительства республики. В январе—июне в казну поступило 84,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Коммерсантъ21 августа в 12:02
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01
СургутИнформТВ

Дорогой COVID. На борьбу с коронавирусом в Югре потрачены миллиарды

СургутИнформТВ22 августа в 10:22
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23

Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
РИА Новости04:33
5

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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Пушков оценил появление Лукашенко с автоматом в руках

Москва, 24 августа 2020, 09:39 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал мрачной сценой появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках.
REGNUM02:39
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Представитель Навального прокомментировала информацию о его состоянии

Пресс-секретарь оппозиционного политического деятеля Алексея Навального Кира Ярмыш отреагировала на появившуюся в прессе информацию о его состоянии, отметив, что достоверные сведения могут поступать либо от нее, либо от врачей немецкой клиники «Шарите».
Наша версия03:16
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Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.
Planet Today04:09

«Спартак» — не «автобус»! Матч с «Локо» это доказал

В прошлом сезоне команда Тедеско уступила по данному показателю даже «Оренбургу» в очном матче 22-го тура РПЛ (3:1). «Зенит» — единственная команда, опережающая москвичей по количеству ударов за матч: у петербуржцев их 17,8, у красно-белых — 17,5. Впрочем, сине-бело-голубые хорошо реализуют свои моменты (10 голов при 8,58 xG), а «Спартак» — не очень (7 голов при 8,47 xG).
Спорт-Экспресс03:20