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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2020 года составил 25,8 млрд руб. Об этом следует из отчета (.pdf) правительства республики. В январе—июне в казну поступило 84,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.В источнике
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Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
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Коммерсантъ

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Коммерсантъ21 августа в 12:02
Реальное время

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
REGNUM

С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

REGNUM01:23
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01
СургутИнформТВ

Дорогой COVID. На борьбу с коронавирусом в Югре потрачены миллиарды

СургутИнформТВ22 августа в 10:22
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17

ФСБ, МВД и сотни миллионов рублей: «Проект» рассказал, как Кремль следит за Алексеем Навальным

Постепенно Навальным стали заниматься почти все структуры: ФСБ, которое регулярно за ним следит, МВД, несколько подразделений Кремля, сотрудники Евгения Пригожина и многочисленные подрядчики.
Весьма02:42

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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