Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей
Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2020 года составил 25,8 млрд руб. Об этом следует из отчета (.pdf) правительства республики. В январе—июне в казну поступило 84,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.В источнике
С чего всё началось
COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета
По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
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