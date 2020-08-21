Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии превысил 25 млрд рублей

Уралинформбюро 7

Дефицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2020 года составил 25,8 млрд руб. Об этом следует из отчета (.pdf) правительства республики. В январе—июне в казну поступило 84,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.