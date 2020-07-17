Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 19,4 млрд лир (2,9 млрд долларов) в результате резкого роста расходов, свидетельствуют официальные данные.В источнике
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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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