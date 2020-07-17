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Московский Комсомолец Турция
Московский Комсомолец Турция

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 19,4 млрд лир (2,9 млрд долларов) в результате резкого роста расходов, свидетельствуют официальные данные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости17 июля в 01:00
Подробнее о событии
Konkurent.ru

Придется сбрасывать доллары? Американской валюте предсказали полный крах

Konkurent.ru18:35
Экономика сегодня

Экономист описал два сценария для мировой резервной валюты на фоне дефицита бюджета США

Экономика сегоднявчера в 12:32
Московский Комсомолец Турция

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06
Невские Новости

Жесткий дефицит бюджета поставил под сомнение лидерство США в мировой экономике

Невские Новостивчера в 06:51
News.ru

Крах доллара почти неизбежен: раскрыты причины экономического фиаско США

News.ruвчера в 04:51
Народные новости

США запуском печатного станка подрывают доверие к доллару

Народные новостивчера в 09:43
РИА Новости

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

РИА Новости17 июля в 01:00
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Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Lenta.ru18 июля в 08:21
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Эрдоган посетил собор Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новостивчера в 13:04
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Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, ответил защитнику футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании, Серхио Рамосу, который после удачного удара на тренировке продемонстрировал фирменную походку ирландца.
FightTime.ruвчера в 14:06
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В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новостивчера в 12:22
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Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение

Японские специалисты узнали, что большая часть или абсолютно все запасы воды на нашей планете могли появиться по причине разложения сложных органических молекул в самые первые эпохи существования Земли.
ToDay News Ufaвчера в 05:37
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