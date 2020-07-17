Экономика

Московский Комсомолец ТурцияМосковский Комсомолец ТурцияДефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 19,4 млрд лир (2,9 млрд долларов) в результате резкого роста расходов, свидетельствуют официальные данные.
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Крах доллара почти неизбежен: раскрыты причины экономического фиаско США

News.ru04:51

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

РИА Новости17 июля в 01:00

Дефицит бюджета США ставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты

Экономика сегодня02:48

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06

Доллар оказался под угрозой из-за дефицита американского бюджета

Политическая Экспертиза03:48
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Политика

Главы стран ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда

REGNUM 04:08
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
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Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
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Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
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Культура

Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере

ИА InterMedia 03:32
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Шоу-бизнес

Друг Ефремова рассказал, что пьет актер на домашнем аресте

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, находится сейчас под домашним арестом.
ФАН 04:33
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Здоровье

Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
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Хоккей

Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ

13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

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Общество

Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и IT-продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Армия и оружие

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 06:06
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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Кино

Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

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На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

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Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
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Генри Полсон
Американский политик
Американский политик, 74-й министр финансов США, член совета управляющих международного валютного фонда. До этого в 1998-2006 годах председатель и главный исполнительный директор Goldman Sachs.
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