Экономика
РИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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Дефицит бюджета США ставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты
Экономика сегодня02:48
Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06
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Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке
Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
Avtovesti.com 04:27
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Автоспорт
90 минут до старта: Комментарий Валттери Боттаса
Переменчивые условия немного испортили нам подготовку к гонке.
F1news.ru 07:40
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о жизни актера на домашнем аресте
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о том, как актер проводит время, находясь на домашнем аресте.
Культуромания 06:58
Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Авто
Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года.
Motor 04:33
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не рассчитывать на оружие возмездия при нападении на Россию
Эксперт полагает, что новые военные возможности России сейчас таковы, что грани между оружием возмездия и наступательным оружием уже просто не существует.
Вечерний курьер 16 июля в 09:28
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки
Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в Подмосковье
В Московской области возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела неустановленной пожилой женщины в чемодане в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:04
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Происшествия
В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины
Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС 07:10
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян
По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не будет превысит 5% ВВП. В ЦБ допускают, что он может достичь 6% ВВП.
MosTimes 16 июля в 17:46
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29