Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.

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Происшествия В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области. 11

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