Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер на индийском рынке

Nissan Motor India представила концептуальную версию своего субкомпактный внедорожник Nissan Magnite.
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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90 минут до старта: Комментарий Валттери Боттаса

Переменчивые условия немного испортили нам подготовку к гонке.
F1news.ru 07:40
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Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
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Происшествия

Три человека пострадали при хлопке газа в квартире в Барнауле

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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Друг семьи Ефремова рассказал о жизни актера на домашнем аресте

Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о том, как актер проводит время, находясь на домашнем аресте.
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Общество

На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

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Футбол

Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова

Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК 06:40
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Армия и оружие

Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

ФАН 17 июля в 08:51
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Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
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Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
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Технологии

Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения

Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
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Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор

Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года.
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
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Армия и оружие

Кедми посоветовал США не рассчитывать на оружие возмездия при нападении на Россию

Эксперт полагает, что новые военные возможности России сейчас таковы, что грани между оружием возмездия и наступательным оружием уже просто не существует.
Вечерний курьер 16 июля в 09:28
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Происшествия

В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки

Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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Шоу-бизнес

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СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в Подмосковье

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Политика

В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Происшествия

В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян

По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не будет превысит 5% ВВП. В ЦБ допускают, что он может достичь 6% ВВП.
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
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