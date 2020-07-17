Экономика
Московский Комсомолец ТурцияДефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 19,4 млрд лир (2,9 млрд долларов) в результате резкого роста расходов, свидетельствуют официальные данные.
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Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06
Расходы не превысили доходы. Югорские депутаты отчитались о потраченных в 2019 году деньгах
ФедералПресс17 июля в 02:36
Дефицит бюджета-2020 Тульской области вырос с 7,01% до 9,67% от расходов
Интерфакс - Россия17 июля в 03:42
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Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП
Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года.
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Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
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Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
Полевые пункты управления соединений и воинских частей, привлекаемых к внезапной проверке боевой готовности войск, развернуты с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах, сообщает Минобороны РФ в понедельник, 20 июля.
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Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Дочь Риты Дакоты ответила хейтерам звездной мамы
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Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
Газета.Ru 18:08
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Ученые подтвердили, что у культуры Кловис в США были предшественники
Археологи в пещерах Пэйсли в штате Орегон почти 100 лет назад нашли следы древнейшего присутствия, тогда их приняли за доказательство пребывания культуры Кловис.
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В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Общество
Нарушения в работе баз отдыха в Приморье выявили проведенные проверки
Проверку деятельности баз отдыха в Приморском крае провели административные комиссии совместно с муниципалитетами, 19 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09:21
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Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
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Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 03:10
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Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
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Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки, пишут «Известия» со ссылкой на ТК Fox News.
Моя Москва.онлайн 11:08
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
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Мусаев: действия Сафонова в матче с «Динамо» были неоправданными
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2).
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Пользователь Twitter по имени Vitt0xLarYT сообщил, что благодаря этому он смог использовать эмулятор игр консоли PlayStation 1 на PlayStaton 4, извлёчёный из игры MediEvi Remake 2019 года.
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Виллиан рассказал о ходе переговоров с «Челси» по новому контракту
Нападающий "Челси" Виллиан рассказал о ходе переговоров с лондонским клубом по новому соглашению, передает De Sola.
Газета.Ru вчера в 18:35
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49