Экономика
Парламентская газетаДефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявили в Минфине
С учетом антикризисных мер дефицит федерального бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Поэтому 5% ВВП – это скорее верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета.
— Владимир Колычев, русский писательRambler News Service вчера в 13:00
с чего всё началось
Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.Известиявчера в 12:30
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