Минфин намерен привлечь на рынке около 5% ВВП, заявил Владимир Колычев. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита будет направлено 250-300 млрд рублей, при условии, что средняя цена на нефть по итогам года составит $39 за баррель Urals.

с чего всё началось

С учетом антикризисных мер дефицит федерального бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

Дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП, заявили в Минфине

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