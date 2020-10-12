Дефицит бюджетов регионов РФ за 2020-2021 годы составит 1,2 трлн рублей
В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн рублей, что на 1% выше уровня прошлого года. Прогноз по расходам на 2020 год — 14,5 трлн рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
«Нет иллюзий, что до конца года мы наверстаем упущенное»
Дефицит бюджетов субъектов — с учетом помощи из федерального центра — по итогам 2020 года составит примерно 0,7 трлн рублей, в 2021-м — 0,5 трлн. Такие оценки в интервью «Известиям» привел первый замминистра финансов Леонид Горнин.
Известия17:01
Подробнее о событии