В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн рублей, что на 1% выше уровня прошлого года. Прогноз по расходам на 2020 год — 14,5 трлн рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей.

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