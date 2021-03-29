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Парламентская газета

Дефицит бюджетов регионов в 2020 году составил 676 млрд рублей

По итогам прошлого года дефицит бюджетов регионов составил 676 млрд рублей, госдолг вырос на 18% и составил 2,5 трлн рублей. Такие данные привёл глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.В источнике
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С чего всё началось

Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде

Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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