По итогам прошлого года дефицит бюджетов регионов составил 676 млрд рублей, госдолг вырос на 18% и составил 2,5 трлн рублей. Такие данные привёл глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

С чего всё началось Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к долговой пирамиде Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости вчера в 09:25