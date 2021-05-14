Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в $110 млрд в 2021 году
Потери автомобильной отрасли в выручке из-за нехватки чипов могут составить в текущем году $110 млрд.
В последнее время практически все ведущие автопроизводители - Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, Honda, Toyota, Fiat Chrysler, GM, объявляли о сокращении или приостановке производства по причине нехватки микросхем.
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Дефицит чипов обойдётся автомобильной отрасли в 110 млрд долларов в 2021 году
Тарантас Ньюсвчера в 09:11