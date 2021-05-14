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Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в $110 млрд в 2021 году

Потери автомобильной отрасли в выручке из-за нехватки чипов могут составить в текущем году $110 млрд.
Коммерсантъ
В то же время производство сократится на 3,9 миллиона автомобилей.
Lenta.ru
Ожидается, что производство машин уменьшится на 3,9 млн экземпляров.
Народные новости
В последнее время практически все ведущие автопроизводители - Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, Honda, Toyota, Fiat Chrysler, GM, объявляли о сокращении или приостановке производства по причине нехватки микросхем.
Picsnews.net

Подробнее о событии

Дефицит чипов обойдется автомобильной отрасли в 110 млрд долларов

Российская газетавчера в 12:41

Дефицит чипов обойдётся автомобильной отрасли в 110 млрд долларов в 2021 году

Тарантас Ньюсвчера в 09:11

Дефицит чипов обойдется автомобильной отрасли в $110 млрд в 2021 году

Коммерсантъвчера в 04:57

Покупатели не получат миллионы автомобилей из-за нехватки чипов

Smotrim.ruвчера в 07:17

Из-за дефицита чипов автомобильная отрасль потеряет $110 млрд в 2021 году

Профильвчера в 07:42

Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в 110 млрд долларов

Expert.ruвчера в 04:15

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