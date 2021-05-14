Новая доклиническая модель может стать ключом к лучшему лечению ВИЧ

Команда под руководством исследователей из Медицинской и детской национальной больницы Weill Cornell разработала уникальную доклиническую модель, которая позволяет изучать длительную ВИЧ-инфекцию и тестировать новые методы лечения, направленные на излечение от этого заболевания.