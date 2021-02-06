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РИА Новости

Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством Москвы»

В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.В источнике
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С чего всё началось
Такое мнение выразил президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания "Главред
".
Газета.Ru00:26
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Нехватку электроэнергии на Украине объяснили попытками Москвы повлиять на страну

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Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством» Москвы

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Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством Москвы»

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