В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

С чего всё началось Такое мнение выразил президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания " Главред ". Газета.Ru 00:26