Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством Москвы»
В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.В источнике
С чего всё началось
Такое мнение выразил президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания "Главред
".
Подробнее о событии