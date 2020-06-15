Коронавирус
СаминвесторДефицит федерального бюджета РФ превысил 409 млрд рублей
За январь-май 2020 года дефицит федерального бюджета России составил 409,12 млрд рублей против профицита в 1,15 трлн рублей за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Дефицит бюджета сформировался в связи с ростом расходов на 23,6%, до 8,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
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«Мертвые вклады»: россияне забыли в банках сотни миллиардов рублей
Комсомольская правда12 июня в 07:04
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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
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Правительство РФ приняло новые меры поддержки россиян
Российское правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне пандемии.
Главный региональный 12 июня в 09:52
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России в Кубинке (Подмосковье), сообщает «Интерфакс».
Национальная служба новостей вчера в 07:55
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«Роскосмос» разработал способ запуска спутника-инспектора
Специалисты "Роскосмоса" придумали такой способ запуска, который позволяет вывести спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
Pravda.Ru 05:05
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын актрисы Нокс сфотографировал звездную маму на порожках дома совершенно без косметики и фильтров.
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В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
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На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:11
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Наталья Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
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В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
У берегов Англии разбился американский истребитель
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
Вести.Ru 06:43
Политика
При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года
RuNews24.ru вчера в 11:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
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В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций
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В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану
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Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
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Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Ранее, в конце мая, депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
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Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
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В Воронеже нашли сбившего семью на переходе водителя
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Оксана Самойлова и Джиган не смогли развестись
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