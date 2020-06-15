с чего всё началось

За январь-май 2020 года дефицит федерального бюджета России составил 409,12 млрд рублей против профицита в 1,15 трлн рублей за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Дефицит бюджета сформировался в связи с ростом расходов на 23,6%, до 8,3 трлн рублей.

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,4K

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 569

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 335

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 72 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, данные 15 июня опубликовал региональный оперативный штаб. 1,7K

Шоу-бизнес Прилучный и Муцениеце официально развелись Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня. 2

Происшествия У берегов Англии разбился американский истребитель Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир. 13

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. 295

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 2

Политика В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану Американца Пола Уилана, который был осужден в России к 16 годам колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Общество Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей» Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. 1