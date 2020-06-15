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СаминвесторСаминвесторДефицит федерального бюджета РФ превысил 409 млрд рублей

За январь-май 2020 года дефицит федерального бюджета России составил 409,12 млрд рублей против профицита в 1,15 трлн рублей за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Дефицит бюджета сформировался в связи с ростом расходов на 23,6%, до 8,3 трлн рублей.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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Политика

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