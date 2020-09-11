Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн
Дефицит федерального бюджета США превысил $3 трлн за первые 11 месяцев 2020 финансового года, говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов, 11 сентября сообщает Reuters.В источнике
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Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн
Дефицит американского бюджета в августе увеличился на $198 млрд, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) $3 трлн. Это следует из доклада, распространенного во вторник бюджетным управлением Конгресса США (CBO).
ТАСС8 сентября в 18:54
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