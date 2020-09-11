Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

Дефицит федерального бюджета США превысил $3 трлн за первые 11 месяцев 2020 финансового года, говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов, 11 сентября сообщает Reuters.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн

Дефицит американского бюджета в августе увеличился на $198 млрд, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) $3 трлн. Это следует из доклада, распространенного во вторник бюджетным управлением Конгресса США (CBO).
ТАСС8 сентября в 18:54
Подробнее о событии
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Веснавчера в 14:21
Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.рувчера в 14:54
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостейвчера в 14:44
Вести.Ru

Фондовый рынок США упал: дефицит бюджета и госдолг страны стали рекордными

Вести.Ru9 сентября в 05:20
REGNUM

В США дефицит бюджета составил $3 трлн

REGNUM8 сентября в 19:23
ТАСС

Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн

ТАСС8 сентября в 18:54

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Ахмат — Сочи 0:1
Российская газета13:57

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Газета.Ru14:23
90

В РПЦ рекомендовали как можно раньше прививаться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса, так как риск побочного действия от вакцины минимален.
ТАСС08:20
106

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
239

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
362