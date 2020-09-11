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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

Дефицит федерального бюджета США превысил $3 трлн за первые 11 месяцев 2020 финансового года, говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов, 11 сентября сообщает Reuters.В источнике
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Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Арендаторы свернули торговлю

Закрытие части арендаторов и низкая динамика новых открытий могут привести к рекордной доле вакантных площадей на рынках стрит-ритейла Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время.
Коммерсантъ03:00

В Ростове-на-Дону член КПРФ напал на главу участковой комиссии

Из подробностей происшествия известно, что нападавшим был представитель партии КПРФ (Коммунистическая партия РФ), а предметом недовольства стал отказ на просьбу войти в состав участковой избирательной комиссии.
Южный Федеральный08:26
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14