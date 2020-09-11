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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

Дефицит федерального бюджета США превысил $3 трлн за первые 11 месяцев 2020 финансового года, говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов, 11 сентября сообщает Reuters.В источнике
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Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21
ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в августе вырос в 3 раза по отношению к июлю, до $200 млрд - минфин

ПРАЙМ11 сентября в 14:39
Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского
Газета.Ru05:47
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В Уфе завершился международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Второй день международного фестиваля «Сердце Евразии» был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, послушать любимых артистов в амфитеатре за уфимским Конгресс-холлом «Торатау» собралось порядка 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба минкульта РБ.
Газета Республика Башкортостан06:18
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Динамо — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы московского «Динамо» и казанского «Рубина» определились с составами на игру седьмого тура РПЛ, которая пройдет в столице РФ и начнется в 16:30 по местному времени.
ProstoProSport08:21

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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