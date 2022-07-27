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Дефицит газа в ФРГ может затруднить производство бумажной упаковки и туалетной бумаги

Дефицит газа в Германии может привести к проблемам с производством бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств.
ТАСС
«Картон используется во многих средствах гигиены, например, в туалетной бумаге. В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными», - сказал Шаллер.
Московский Комсомолец
27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня.
Ведомости
Тем временем газ в Европе продолжает стремительно дорожать.
Новые Известия

Подробнее о событии

Die Zeit: нехватка российского газа может обернуться дефицитом туалетной бумаги в Германии
РИА Новости05:36
В ФРГ дефицит газа может затруднить производство туалетной бумаги и упаковки для лекарств
Газета.Ru05:05
Zeit: Германия рискует столкнутся с дефицитом туалетной бумаги из-за нехватки газа
ФАН03:39
В Германии предупредили о риске дефицита туалетной бумаге из-за сокращения поставок газа
РБК04:16
Zeit: Германии предсказали сокращение производства бумаги из-за дефицита газа из России
Lenta.ru05:08
Дефицит газа в ФРГ может затруднить производство бумажной упаковки и туалетной бумаги
ТАСС03:52
Die Zeit: дефицит газа в ФРГ может затруднить производство туалетной и упаковочной бумаги
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