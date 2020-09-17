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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года

Дефицит импортируемых машин в РФ может сохраниться до конца года, передает RT. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его оценкам, дефицит автомобилей в России закончится в течение 1-3 месяцев в зависимости от бренда.В источнике
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ПРАЙМ

Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры

ПРАЙМ20:15
Аргументы и Факты

Дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года

Аргументы и Факты22:40
RT на русском

Дилеры не исключают дефицита импортируемых машин до конца года

RT на русском21:41
Lenta.ru

Российским салонам предрекли дефицит автомобилей до конца года

Lenta.ru20:28
SpeedMe

Дефицит автомобилей в дилерских центрах России сохранится до конца года

SpeedMe22:43
РЕН ТВ

В России сохранится дефицит машин в автосалонах

РЕН ТВ20:15
Фонтанка.Ру

Запасов больше нет. Покупателям машин приходится брать что дают или ждать до ноября

Фонтанка.Рувчера в 05:57

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц

Известно, что во время изготовления колесных ступиц для автомобилей семейства Lada Vesta теперь будет использоваться более дешевый бренд стали, что дает возможность экономить около 96 рублей на сборке каждого авто.
32CARS.ruвчера в 13:18
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