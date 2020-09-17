Дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года
Дефицит импортируемых машин в РФ может сохраниться до конца года, передает RT. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его оценкам, дефицит автомобилей в России закончится в течение 1-3 месяцев в зависимости от бренда.В источнике
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Запасов больше нет. Покупателям машин приходится брать что дают или ждать до ноября
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