Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года

Дефицит импортируемых машин в РФ может сохраниться до конца года, передает RT. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его оценкам, дефицит автомобилей в России закончится в течение 1-3 месяцев в зависимости от бренда.В источнике
Подробнее о событии
SpeedMe

Дефицит импортируемых авто в России может сохраниться до конца года

SpeedMe22:43
Аргументы и Факты

Дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года

Аргументы и Факты22:40
Lenta.ru

Российским салонам предрекли дефицит автомобилей до конца года

Lenta.ru20:28
RT на русском

Дилеры не исключают дефицита импортируемых машин до конца года

RT на русском21:41
ПРАЙМ

Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры

ПРАЙМ20:15
РЕН ТВ

В России сохранится дефицит машин в автосалонах

РЕН ТВ20:15
Фонтанка.Ру

Запасов больше нет. Покупателям машин приходится брать что дают или ждать до ноября

Фонтанка.Рувчера в 05:57

Трамп считает махинации на почте самой большой угрозой выборам в США

"Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами" Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что все прошедшие недавно выборы с использованием голосования по почте оканчивались катастрофой.
REGNUM19:42

Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интерфакс - Россия15 сентября в 05:21
6

Губернатор Челябинской области возглавит реготделение «Единой России»

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак напомнил, что Текслер является членом "Единой России", возглавлял список партии на прошедших 13 сентября выборах в заксобрание Челябинской области, на которых единороссы одержали уверенную победу.
ТАССвчера в 11:59
6

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
325

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K