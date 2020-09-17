Дефицит импортируемых машин в РФ может сохраниться до конца года, передает RT. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его оценкам, дефицит автомобилей в России закончится в течение 1-3 месяцев в зависимости от бренда.