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Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД на 2022 год составляет 270 млрд руб

Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД на 2022 год составляет 270 млрд руб.
Коммерсантъ
Возникал суммарный дефицит более 850 млрд руб., в том числе 400 млрд руб. в 2022 году.
Коммерсантъ
В итоге была утверждена расширенная инвестиционная программа монополии более чем в 2 трлн рублей, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс
В частности, на 2022 год планировалось вхождение ВЭБ.РФ в капитал РЖД на 82 млрд рублей с мораторием на выплату дивидендов до 2025 года, для чего госкорпорацию предполагалось докапитализировать в будущем на 30 млрд рублей.
Интерфакс

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