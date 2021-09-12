Пентагон завершил программу, начатую в последний день президентства Трампа

В апреле этого года издание сообщало, что неизвестная до этого фирма получила от Минобороны США 56 миллионов IP-адресов, которые принадлежат ведомству, однако не используются им. Это произошло 20 января - в день, когда на должность президента США вступил Джо Байден, сменив на этом посту Дональда Трампа.