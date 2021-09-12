В частности, на 2022 год планировалось вхождение ВЭБ.РФ в капитал РЖД на 82 млрд рублей с мораторием на выплату дивидендов до 2025 года, для чего госкорпорацию предполагалось докапитализировать в будущем на 30 млрд рублей.
В апреле этого года издание сообщало, что неизвестная до этого фирма получила от Минобороны США 56 миллионов IP-адресов, которые принадлежат ведомству, однако не используются им. Это произошло 20 января - в день, когда на должность президента США вступил Джо Байден, сменив на этом посту Дональда Трампа.
В пяти российских регионах в рамках эксперимента планируется ввести новый порядок оплаты труда педагогов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.