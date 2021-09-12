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Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД на 2022 год составляет 270 млрд руб

В Иркутской области при жесткой посадке самолета L-410 погибли четыре человека.
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Серб не смог первым в XXI веке выиграть во всех турнирах Большого шлема за один сезон.
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Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД на 2022 год составляет 270 млрд руб., узнал “Ъ”. В качестве одной из мер балансировки ранее предлагалось вхождение ВЭБ.РФ в капитал ОАО РЖД на 82 млрд руб.
Коммерсантъ
КНДР заявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.
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Главные новости к утру 13 сентября
Коммерсантъ00:08
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