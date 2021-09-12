Как известно, вскоре NASA направит к двойной системе астероидов ударный зонд DART (Double Asteroid Redirection Test), чтобы провести репетицию по коррекции курса астероидов, представляющих опасность для нашей планеты.
Бригада береговой охраны Канады в начале сентября провела совместные поисково-спасательные учения с партнерами из береговой охраны США и канадскими рейнджерами недалеко от залива Резольют – на крайнем Севере Канады.
В пяти российских регионах в рамках эксперимента планируется ввести новый порядок оплаты труда педагогов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.