«Известия»: жилищный комитет Госдумы предложил увеличить число льготников по оплате ЖКУ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассказал "Известиям" о планах уже этой осенью внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи.