Дефицит неизбежен: квартир в новостройках Сочи хватит на 8 месяцев продаж
Cпрос на новостройки на рынке недвижимости Сочи превышает предложение. Если текущий объем продаж сохранится, предложений апартаментов и квартир в городе хватит на 7 – 8 месяцев.В источнике
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Эксперты: апартаментов и квартир в новостройках Сочи хватит на восемь месяцев продаж
Спрос на рынке новостроек Сочи превышает предложение, при сохранении текущего объема продаж предложения квартир и апартаментов хватит на семь-восемь месяцев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу коммерческий директор работающей в Сочи консалтинговой компании Nedvex Consulting Роман Решетов.
ТАССвчера в 08:29
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