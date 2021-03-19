В России изменились правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.