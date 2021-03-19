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Дефицит неизбежен: квартир в новостройках Сочи хватит на 8 месяцев продаж

Cпрос на новостройки на рынке недвижимости Сочи превышает предложение. Если текущий объем продаж сохранится, предложений апартаментов и квартир в городе хватит на 7 – 8 месяцев.В источнике
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Эксперты: апартаментов и квартир в новостройках Сочи хватит на восемь месяцев продаж

Спрос на рынке новостроек Сочи превышает предложение, при сохранении текущего объема продаж предложения квартир и апартаментов хватит на семь-восемь месяцев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу коммерческий директор работающей в Сочи консалтинговой компании Nedvex Consulting Роман Решетов.
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