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32CARS.ru
32CARS.ru

Дефицит новых автомобилей в РФ привел водителей на вторичный рынок

Наиболее активно автомобили с пробегом россияне скупали в ноябре и декабре 2020 года — тогда рост спроса составил 9% и 17% соответственно. Сложившуюся ситуацию объясняют дефицитом новых машин, а помимо этого — колебаниями курса рубля и падением реальных доходов россиян.В источнике
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