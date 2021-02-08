Наиболее активно автомобили с пробегом россияне скупали в ноябре и декабре 2020 года — тогда рост спроса составил 9% и 17% соответственно. Сложившуюся ситуацию объясняют дефицитом новых машин, а помимо этого — колебаниями курса рубля и падением реальных доходов россиян.

С чего всё началось Эксперты предрекли дефицит на вторичном авторынке в России Нехватка новых машин у дилеров вызвала повышенный спрос на вторичном рынке, в результате чего хороших предложений там практически не осталось. По мнению экспертов, в этих условиях не стоит спешить со сменой автомобиля. Российская газета вчера в 01:00