Коронавирус

Вести.RuВести.RuДефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице. Это связано с недостатком расходных материалов. По словам мэра, объемы будут наращиваться.
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Собянин сообщил о сокращении тестирования на коронавирус из-за дефицита пипеток

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Собянин сообщил о снижении числа тестов на COVID из-за нехватки пипеток

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Вести.Ru12:16

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Количество тестов на коронавирус в Москве снизилось на прошлой неделе из-за недостатка пипеток

Эхо Москвы12:31

Объем тестов на COVID-19 увеличат в столице

Вечерняя Москва12:15

Сергей Собянин: Москва будет наращивать объемы тестирования на коронавирус

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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