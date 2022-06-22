Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Суд взыскал в доход государства имущество комплекса семейного отдыха "Маяк" в Приморье по иску УФСБ к бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, который обвиняется в незаконной легализации средств и незаконном предпринимательстве.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Европейского союза рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.