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Дефляция в РФ держится третью неделю подряд

С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс
Больше всего подорожали шоколадные конфеты (0,7%), рис и вермишель (0,4%), маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и чай (0,3%).
Коммерсантъ
Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 2,0%, спички - на 0,7%, пасты и щетки зубные - на 0,5%.
Интерфакс
Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Интерфакс

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Недельная дефляция вновь наблюдается в России
Экономика сегоднявчера в 12:56
Дефляция в РФ на неделе с 11 по 17 июня составила 0,12%
ПРАЙМвчера в 12:02
Дефляция за неделю в России составила 0,12%
Smotrim.ruвчера в 12:25
В России четвертый раз за год зафиксирована недельная дефляция
Коммерсантъвчера в 12:07
Дефляция в РФ держится третью неделю подряд
Интерфаксвчера в 12:06
Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,12%
ФАНвчера в 12:44
За неделю потребительские цены в РФ снизились на 0,12% - Росстат
Финмаркетвчера в 12:00

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