Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
Телеведущая Юлия Меньшова на своем YouTube-канале рассказала, что концерты Максима Галкина в России начали отменяться после того, как юморист выложил в Instagram "черное окно" - предположительно, в знак протеста против спецоперации.
«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашениюо присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности», — заявляет Минобороны.