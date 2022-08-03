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Дефляция в РФ с 23 июля по 1 августа составила 0,14%

Дефляция в России составила 0,14% в период с 23 июля по 1 августа, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ
С начала года потребительские цены выросли на 11,16%.
Коммерсантъ
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%.
Финмаркет
В первой половине июля Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62%.
Газета.Ru

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Дефляция в РФ с 23 июля по 1 августа составила 0,14%
Finam.Ru12:32
Потребительские цены в России снижаются четвёртую неделю подряд
REGNUM12:15
Инфляция в России с начала года составила 11.16%
АК&М12:00
Дефляции в России за конец июля в 0,14%, с начала года потребительские цены выросли на 11,16%
ПРАЙМ12:05
В России стоимость яиц за неделю снизилась на 1,1%
ТАСС12:02
Дефляция в РФ за период с 23 июля по 1 августа составила 0,14% - Росстат
Финмаркет12:00
Дефляция в РФ с 23 июля по 1 августа составила 0,14%
Коммерсантъ12:11

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