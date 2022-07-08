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Дефляция в России в июне составила 0,35%

Годовая инфляция в России замедлилась до 15,9%, следует из данных
 Росстата.
Коммерсантъ
Продовольственные товары в июне подешевели на 1,1% (в годовом выражении - рост на 17,98%), причем цены на плодоовощную продукцию упали на 9,57%.
Финмаркет
Лидерами по снижению стоимости в июне стали капуста белокочанная — минус 31,5%, помидоры — 28,3%, огурцы — 19,8%. Среди подешевевших за месяц товаров помимо овощей и фруктов макароны, мясо, мороженая рыба, масло, яйца.
РБК
В целом цены в стране последний раз снижались в сентябре 2020 года — на 0,07 процента.
РИА Новости

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Дефляция в России в июне составила 0,35%
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