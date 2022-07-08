Лидерами по снижению стоимости в июне стали капуста белокочанная — минус 31,5%, помидоры — 28,3%, огурцы — 19,8%. Среди подешевевших за месяц товаров помимо овощей и фруктов макароны, мясо, мороженая рыба, масло, яйца.
Российские спецназовцы ликвидировали не менее трёх польских наёмников около села Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.
Марджори Тейлор Грин (Конгрессвумен-республиканка от Джорджии) сообщила заинтересованной общественности, что Украина – это новый Ирак, завязанный на бантик Североатлантического альянса и с атомным секретом внутри.