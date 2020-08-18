Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заверил, что его диалог с населением края налаживается. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт оценила итоги встречи Мишустина и Дегтярева

Газета.Ru09:17
Известия

Политолог прокомментировал встречу Дегтярева с Мишустиным

Известия08:37
РБК

Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска

РБК07:16
ТАСС

Мишустин встретился с Дегтяревым

ТАСС03:03
RT на русском

Мишустин встретился с Дегтярёвым

RT на русском02:43
Интерфакс - Россия

Дегтярев попросил Мишустина распространить сниженные энерготарифы ДФО на северные районы Хабаровского края

Интерфакс - Россия03:11
РИА Новости

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

РИА Новости02:52

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новости07:26
1,8K

Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
80

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовой09:32
728

Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.
РИА Новости10:52