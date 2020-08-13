Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано
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Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.В источнике
С чего всё началось
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Известия17:01
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