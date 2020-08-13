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EastRussia
EastRussia

Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано

Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»

Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве. «Все ходят, делают что хотят»

URA.Ru18:41
Телеканал 360°

Дегтярев посулил ввести жесткие порядки для чиновников Хабаровского края

Телеканал 360°22:36
Transsibinfo

Дегтярев: В Хабаровском крае госуправление было практически демонтировано

Transsibinfo19:55
РИА Новости

Дегтярев рассказал о «черствых чиновниках» в Хабаровском крае

РИА Новости19:49
News.ru

«Делают что хотят»: Дегтярёв шокирован работой хабаровских чиновников

News.ru22:53
РЕН ТВ

Дегтярев рассказал о преимуществе «варяга» в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:34
Известия

Дегтярев готов встретиться с родными потерпевших по делу Фургала

Известия18:00

РФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) назвала решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 1 тура чемпионата России с "Сочи" ошибочным.
РФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочным
Московский Комсомолецвчера в 09:22
1

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
РИА Новости20:21
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
8

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

Минтруд предложил увеличить «детские» пособия

Министерство труда готовит правовой акт, согласно которому некоторые категории семей, которые уже являются получателями ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, будут получать повышенные выплаты.
Долг.рф11 августа в 16:52
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент основными задачами властей являются защита конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Военное деловчера в 09:02
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