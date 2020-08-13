Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано

Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.