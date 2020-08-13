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EastRussia
EastRussia

Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано

Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.В источнике
Михаил Дегтяревроссийский политик
Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая. Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на семь работать.
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