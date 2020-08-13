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EastRussia
EastRussia

Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано

Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.В источнике
Михаил Дегтяревроссийский политик
Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая. Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на семь работать.
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Московский Комсомолец

Дегтярев пообещал навести порядок в правительстве Хабаровского края

Московский Комсомолец00:01
РЕН ТВ

Дегтярев рассказал о преимуществе «варяга» в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:34
Transsibinfo

Дегтярев: В Хабаровском крае госуправление было практически демонтировано

Transsibinfo19:55
РИА Новости

Дегтярев рассказал о «черствых чиновниках» в Хабаровском крае

РИА Новости19:49
URA.Ru

Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве. «Все ходят, делают что хотят»

URA.Ru18:41
Хабаровский край сегодня

Госуправление в Хабаровском крае было практически демонтировано

Хабаровский край сегодня21:10
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Известия17:30

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБКвчера в 10:07
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Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°23:43
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CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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