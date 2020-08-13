Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
EastRussia
EastRussia

Дегтярев: госуправление в Хабаровском крае демонтировано

Госуправление в Хабаровском крае оказалось практически демонтировано прошлыми главами региона, в том числе Сергеем Фургалом. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.В источнике
Михаил Дегтяревроссийский политик
Система недоброжелательная, черствая, неотзывчивая. Остальные все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на семь работать.
С чего всё началось
Известия

«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»

Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Известия17:01
Подробнее о событии
Хабаров.today

Дегтярев анонсировал новые увольнения чиновников в правительстве Хабаровского края

Хабаров.today01:13
Московский Комсомолец

Дегтярев пообещал навести порядок в правительстве Хабаровского края

Московский Комсомолец00:01
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Известия17:30
РИА Новости

Дегтярев рассказал о «черствых чиновниках» в Хабаровском крае

РИА Новости19:49
URA.Ru

Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве. «Все ходят, делают что хотят»

URA.Ru18:41
РЕН ТВ

Дегтярев рассказал о преимуществе «варяга» в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:34
Transsibinfo

Дегтярев: В Хабаровском крае госуправление было практически демонтировано

Transsibinfo19:55

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
804

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Умер Тимоша Соколов, которому гайчане собирали деньги на лечение

Гайчане помогали мальчику обрести здоровье: собирали ему средства для проведения операции, желали здоровья и ждали дня операции вместе с родителями, которые надеялись, что малыш победит острый лейкоз.
В Гае.ру23:00

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
908

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
1

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
23