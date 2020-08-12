Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что его предшественники на этом посту, в том числе Сергей Фургал, виновны в развале системы власти в регионе. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Известия17:01
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