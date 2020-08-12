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Известия
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что его предшественники на этом посту, в том числе Сергей Фургал, виновны в развале системы власти в регионе. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».В источнике
С чего всё началось
Известия

«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»

Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Дегтярев рассказал о «черствых чиновниках» в Хабаровском крае

РИА Новости19:49
Телеканал 360°

Дегтярев посулил ввести жесткие порядки для чиновников Хабаровского края

Телеканал 360°22:36
Transsibinfo

Дегтярев: В Хабаровском крае госуправление было практически демонтировано

Transsibinfo19:55
Московский Комсомолец

Дегтярев пообещал навести порядок в правительстве Хабаровского края

Московский Комсомолец00:01
URA.Ru

Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве. «Все ходят, делают что хотят»

URA.Ru18:41
РЕН ТВ

Дегтярев рассказал о преимуществе «варяга» в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:34
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Известия17:30

Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
13

На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки «Курск»

Ровно двадцать лет назад в Баренцевом море произошла самая масштабная катастрофа в истории отечественного подводного флота: затонула подлодка «Курск», вместе с ней — все 118 членов экипажа.
Gazeta.SPbвчера в 13:23
16

США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
Pravda.Ru22:48
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент основными задачами властей являются защита конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Военное деловчера в 09:02
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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