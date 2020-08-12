Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что его предшественники на этом посту, в том числе Сергей Фургал, виновны в развале системы власти в регионе. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».