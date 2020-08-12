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Известия
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что его предшественники на этом посту, в том числе Сергей Фургал, виновны в развале системы власти в регионе. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Известиям».В источнике
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Transsibinfo

Дегтярев: В Хабаровском крае госуправление было практически демонтировано

Transsibinfo19:55
РИА Новости

Дегтярев рассказал о «черствых чиновниках» в Хабаровском крае

РИА Новости19:49
URA.Ru

Дегтярев рассказал о «вакханалии» в хабаровском правительстве. «Все ходят, делают что хотят»

URA.Ru18:41
Интерфакс - Россия

Врио губернатора Хабаровского края пообещал навести порядок в правительстве региона

Интерфакс - Россия18:45
РЕН ТВ

Дегтярев рассказал о преимуществе «варяга» в Хабаровском крае

РЕН ТВ18:34
Известия

Дегтярев обвинил предшественников в развале системы власти

Известия17:30

Василий Орлов предложил создать запас дорогостоящих лекарств на осень

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространения новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-2019.
Василий Орлов предложил создать запас дорогостоящих лекарств на осень
Российская газетавчера в 04:21

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
RT на русскомвчера в 12:51
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26

Глава Foxconn: прошли времена, когда Китай был всемирным заводом

В ходе отчёта о результатах работы во втором квартале, глава крупнейшего партнёра Apple, компании Hon Hai Precision Industry Co. (бренд Foxconn) Юн Лю (Young Liu, на фото ниже) отметил, что из-за торговой войны Китай перестал быть «заводом для всего мира».
3DNewsвчера в 10:04

Минтруд предложил увеличить «детские» пособия

Министерство труда готовит правовой акт, согласно которому некоторые категории семей, которые уже являются получателями ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, будут получать повышенные выплаты.
Долг.рф11 августа в 16:52
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14