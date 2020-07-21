Политика

РБКРБКДегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в ответ на призывы участников акции протеста на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и пообщаться, но пояснил, что еще не время, сообщает РИА Новости
.
Профиль08:51

Подробнее о событии

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

РБК09:01

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев готов к общению с населением в формате прямой линии

Эхо Москвы08:56

Никто в отставку из команды Фургала не уходит - Михаил Дегтярёв

AmurMedia.ru08:17

Дегтярев пообещал выйти к митингующим

Известия08:34

Дегтярев ответил призвавшим его выйти к народу словами «не время»

Lenta.ru08:23

Камер, людей и журналистов не боюсь - Михаил Дегтярев

Хабаровский край сегодня08:50

Врио хабаровского губернатора Дегтярев сохранит команду Фургала

Коммерсантъ08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Общество

Академик РАН пояснил, когда закончится первая волна коронавируса

До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
ИА Красная Весна 09:12
1
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
122
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
5,5K
Происшествия

На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
204
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
345
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Вести.Ru вчера в 08:38
2,8K
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
129
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
380
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
5
Происшествия

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Вести.Ru 09:31
315
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
244
Гаджеты

Новый недорогой смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти

Rusargument вчера в 02:28
12
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Политика

Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.
Известия 11:17
Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

РБК 03:56
37
Политика

Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии

В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
2
Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
13
Путешествия

Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции

После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
25
Политика

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
147
Культура

Netflix назвал десять своих самых популярных оригинальных сериалов

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, созданных при финансировании платформы.
News.ru 10:29
Политика

Парламент ЧР выступил с обращением к американскому конгрессу

В Чеченской Республике давно привыкли к тому, что Глава ЧР Рамзан Кадыров становится частым объектам нападок со стороны так называемых правозащитников.
Чеченская Республика Сегодня 09:05
Здоровье

К границам России приблизилась бубонная чума

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров добавил, что в районе космодрома Байконур совсем недавно был зафиксирован природный очаг бубонной чумы.
Live24 11:21
10
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
29
Происшествия

Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
13
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
47
Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
37
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала исковое заявление к супругу, продюсеру Бари Алибасову из-за квартиры.
iReactor вчера в 13:30
69
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
44
Экономика

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
16
Армия и оружие

Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат

Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
101
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное