Политика
РБКДегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в ответ на призывы участников акции протеста на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и пообщаться, но пояснил, что еще не время, сообщает РИА Новости.Профиль08:51
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Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Происшествия
Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Общество
Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги
Российская газета 07:31
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Путешествия
Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию
Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
Политика
Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора.
Известия 09:09
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Общество
«Магнит» открыл несколько пробных дискаунтеров
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Интерфакс 03:20
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Армия и оружие
Новейшие автоматы АК-12 поступили в Дальневосточное командное училище
Новейшие автоматы АК-12 поступили на вооружение Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, 21 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ИА Красная Весна 03:59
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Экономика
Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
RT на русском 09:16
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Гаджеты
AMD анонсировала настольные гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые нельзя будет купить
Как и ожидалось, сегодня компания AMD официально анонсировала гибридные процессоры для настольных ПК, известные под кодовым именем Renoir.
3DNews 09:00
Футбол
Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Энергетика
В России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти
Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 09:22
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera вчера в 06:50
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17