с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

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