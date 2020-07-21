Политика
РБКДегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в ответ на призывы участников акции протеста на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и пообщаться, но пояснил, что еще не время, сообщает РИА Новости.Профильвчера в 08:51
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