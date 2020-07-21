Политика

РБКРБКДегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в ответ на призывы участников акции протеста на площади Хабаровска пообещал выйти к ним и пообщаться, но пояснил, что еще не время, сообщает РИА Новости
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Профильвчера в 08:51

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Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

РБКвчера в 09:01

«Пока не время»: Дегтярёв ответил на призывы митингующих в Хабаровске

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Пока не время: Дегтярев пообещал выйти к хабаровчанам позже

Вести.Ruвчера в 08:49

Дегтярев пообещал выйти к митингующим

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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев готов к общению с населением в формате прямой линии

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Дегтярев ответил призвавшим его выйти к народу словами «не время»

Lenta.ruвчера в 08:23

Никто в отставку из команды Фургала не уходит - Михаил Дегтярёв

AmurMedia.ruвчера в 08:17
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Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса.
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Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO

Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.
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Общество

Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.
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В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля

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Александр Буйнов прооперирован после приступа

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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий

В Санкт-Петербурге вернулись к реновации домов первых массовых серий. Об этом 22 июля заявили специалисты Смольного.
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В объеме разных частей мозга обнаружили половые различия

Полученные результаты показали, что пространственные половые различия в объеме коры головного мозга аналогичны экспрессии генов половых хромосом в определенных частях коры головного мозга.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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