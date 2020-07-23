Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев отказался говорить с митингующими

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Экс-главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.
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Михаил Дегтярев
Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду.
— Михаил Дегтярев, российский политикКоммерсантъ 05:25

Подробнее о событии

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ05:25

Дегтярев отказался говорить с митингующими

РИА Новости05:38

И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен общаться с митингующими

Эхо Москвы04:02

Дегтярев отказался общаться с митингующими

Московский Комсомолец04:24

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

Интерфакс04:12

«Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту». Дегтярев решил не общаться с митингующими в Хабаровске, которые «кричат под окнами»

Фонтанка.Ру04:03

Михаил Дегтярёв отказался общаться с митингующими в Хабаровске

Говорит Москва04:30
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
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Политика

В Кремле заявили, что не знали о планах Фургала подать в отставку

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