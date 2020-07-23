Коронавирус
РИА НовостиДегтярев отказался говорить с митингующими
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля вместо Сергея Фургала. Экс-главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.
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Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду.
— Михаил Дегтярев, российский политикКоммерсантъ 05:25
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Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
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Авто
Kia опубликовала тизер нового кроссовера Sonet
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Известия 03:41
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
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Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
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Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
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Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
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Происшествия
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Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Политика
В Кремле заявили, что не знали о планах Фургала подать в отставку
Кремль ничего не знал о планах Сергея Фургала еще до его ареста подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
ТАСС 05:38
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
СК подтвердил, что у Мизулиной нет двойного гражданства
РИА Новости 05:20
Здоровье
Названа доля россиян с лишним весом
Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения.
Lenta.ru 05:43
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
Где выявили за сутки 57 больных коронавирусом в Самарской области
Информацию передаёт оперативный штаб. По данным на 21 июля, в Самарской области за сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 21 июля в 07:07
Политика
Кремль оценил британский доклад о вмешательстве России в выборы
Доклад Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы полностью оправдал негативные ожидания.
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Здоровье
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Общественное телевидение России 21 июля в 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Здоровье
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса
Казахстанские власти признают, что масштабы распространения коронавирусной инфекции в стране были недооценены.
ТАСС 05:40
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
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Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом «Аль-Ахли» Джанини
Как стало известно Sport24, «Локомотив» ведет переговоры с нападающим саудовского «Аль-Ахли» Джанини.
Sport24.ru 02:56
Общество
Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них
Вашингтон, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них.
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Владислав Шапша отметил, что некоторые загородные лагеря этим летом все же принимают детей, однако это сложно назвать полноценным отдыхом: в них действуют жесткие санитарные меры, родителям запрещено навещать детей.
Kaluga-poisk.ru 04:53
Общество
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Piter.tv вчера в 00:39
Политика
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05
Авто
Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero в 2021 году
Японская компания Mitsubishi приняла решение прекратить производство популярного внедорожника Pajero.
AutoNews 05:23