Политика
Газета.RuДегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
С момента ареста Сергея Фургала, возглавлявшего регион до недавнего ареста, в регионе проходят несанкционированные акции в его поддержку. Дегтярев подчеркнул, что ему как врио губернатора, "есть, чем заняться", нежели чем вступать в пререкания с "теми, кто кричит под окнами".
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Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Вседорожник Skoda Enyaq - первый серийный электрокар чешского бренда - будет представлен в Праге 1 сентября.
Новые автомобили вчера в 12:17
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Армия и оружие
В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500
Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТHAAD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Происшествия
Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск
Москва, 23 июля 2020, 11:41 — REGNUM Очередной фигурант уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова объявлен в международный розыск.
REGNUM 04:41
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
ToDay News Ufa 01:50
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей
Музыканты за один платный онлайн-концерт собрали 15 стадионов. Фанаты кей-поп-группы BTS помогли им поставить новый мировой рекорд.
Городовой 03:33
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Шоу-бизнес
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Наука
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Археологи, проводящие раскопки в пещере в Сакатекасе в центральной Мексике, нашли каменные орудия труда и другие свидетельства присутствия доисторических людей.
Pravda.Ru вчера в 22:00
Общество
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
На Украине подожгли дом борца с коррупцией
Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Общество
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили вчера в 11:37
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:03
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42