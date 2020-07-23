Политика

Газета.RuГазета.RuДегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

С момента ареста Сергея Фургала, возглавлявшего регион до недавнего ареста, в регионе проходят несанкционированные акции в его поддержку. Дегтярев подчеркнул, что ему как врио губернатора, "есть, чем заняться", нежели чем вступать в пререкания с "теми, кто кричит под окнами".
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Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

Газета.Ru04:40

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

Интерфакс04:12

Дегтярев отказался общаться с митингующими

Московский Комсомолец04:24

Михаил Дегтярёв отказался общаться с митингующими в Хабаровске

Говорит Москва04:30

«Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту». Дегтярев решил не общаться с митингующими в Хабаровске, которые «кричат под окнами»

Фонтанка.Ру04:03

И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен общаться с митингующими

Эхо Москвы04:02

Дегтярев: недострои на 22 млрд руб числятся на балансе Хабаровского края

РИА Новости03:27
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Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск

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Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
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Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

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Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей

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71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
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Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

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Армия и оружие

В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

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В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности

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Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

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