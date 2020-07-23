Политика
ФАНДегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими жителями. Такое решение он объяснил тем, что ему «есть, чем заняться на самом деле» вместо того, что выходить к тем, кто «кричит под окнами». Дегтярев добавил, что общается с людьми только в «корректных форматах».
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Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду.
— Михаил Дегтярев, российский политикКоммерсантъ 05:25
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